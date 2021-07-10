Фэнтези «Проклятая» по артуровским легендам закрыта после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix, видимо, решил больше не тратиться на производство «Проклятой» и закрыл героическое фэнтези о сильной и независимой Нимуэ после первого же сезона. Информацию сообщил портал Deadline, отметив, что проект по-тихому свернули, освободив всю творческую команду от контрактных обязательств. Причин такого решения пока не называют.

Сериал представлял собой экранизацию графического романа Фрэнка Миллера и Тома Уилера. Главной героиней выступала юная Нимуэ (Кэтрин Лэнгфорд), отправившаяся вместе с наёмником Артуром (Девон Террелл) в опаснейшее путешествие на поиски великого мага Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур.

Первый сезон вышел почти год назад. Уилер выступил сценаристом проекта, а срежиссировали сериал Джон Ист («Последнее королевство»), Зетна Фуэнтес («Рэй Донован») и Дэниэл Неттхейм («Улица Потрошителя»).