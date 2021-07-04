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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Энтони Маки: «Сериал „Сокол и Зимний солдат“ показался мне ужасной идеей»

Исполнитель роли нового носителя щита со звездой Энтони Маки, как выяснилось, был совершенно не в восторге от идеи сниматься в сериале «Сокол и Зимний солдат». По крайней мере, питчинг Кевина Файги не произвёл на него особого впечатления. Относительно недавний комментарий актёра намекает, что сериал показался Маки плохой идеей, потому что ему с порога не сообщили, что именно Сэм Уилсон станет новым капитаном Америкой.

В июньской беседе с SAG-AFTRA Foundation Маки поведал, какие чувства обуревали его, когда с ним впервые заговорили о многосерийном продолжении приключений Сэма Уилсона и Баки Барнса.

Во время питча мы не говорили о превращении Сэма в Капитана Америку. Речь шла скорее о том, что будет дальше со щитом — может, он достанется Сэму, может, он достанется Баки. Потому что в конце «Мстителей: Финала» Сэм не принимает щит. Он говорит Стиву, что ему кажется, это чужой щит, это щит Стива. Поэтому Сэм определённо не предвкушал момент, когда станет новым Капитаном Америкой.

Во время питча Кевин Файги и Нейт Мур говорили мне: «Мы пока не знаем, как всё сложится, поэтому сериал будет скорее об идее или об архетипе Капитана Америки, а не о том, что ты становишься Капитаном Америкой». Поэтому встречу я покинул крайне озадаченным. Никакой радости я не испытывал. Идея мне не понравилась. Я подумал, что снимать такой сериал — кошмарная затея.

Но Маки зря переживал и сомневался — Сэм Уилсон получил и щит, и костюм, и признание и, судя по всему, отдельную полнометражку в придачу.

Теги
Сокол и Зимний солдатMarvel
Комментарии (3)

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