«Рынок шкур» Сарика Андреасяна — режиссёр готовит драму об элитных проститутках

Готовы к очередному отечественному шедевру? Режиссёр Сарик Андреасян уведомил подписчиков своего инстаграма, что уже совсем скоро возьмётся режиссировать сериал под интригующим названием «Рынок шкур». Да, речь пойдёт о том, о чём многие из вас почти наверняка подумали.

В основу многосерийной драмы лягут реальные истории из жизни «женщин, оказывающих сексуальные услуги в сегменте элитного эскорта». По сведениям Андреасяна, таких гражданок с пониженной социальной ответственностью в современной Москве около 300 тысяч. Это же сколько душераздирающих серий можно наснимать!

Это желание быстрых денег? Социальный лифт? Любовь к сексу? Детские травмы? Или просто блядство? На все эти вопросы попытаемся ответить мы и наш главный герой, который является одним из главных поставщиков на этом рынке, но как жить, если ты скрываешь от семьи то, чем занимаешься? Как смотреть в глаза своей дочери, когда ты продаёшь чьих-то дочерей? Как объяснить пятна крови на рубашке или внезапный полёт в Дубай?! Мы все погрязли в серой пограничной зоне. Утром ты сутенёр, а вечером любящий отец. Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что три доллара лучше, чем один. И что если ты не научишься продавать шкуры лучше всех, то не заметишь, как сам станешь этой шкурой.

Андреасян обещает, что зрителей ждёт яркая, неоднозначная история, к съёмкам которой он приступит уже этой осенью.