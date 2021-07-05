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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

«Рынок шкур» Сарика Андреасяна — режиссёр готовит драму об элитных проститутках

Готовы к очередному отечественному шедевру? Режиссёр Сарик Андреасян уведомил подписчиков своего инстаграма, что уже совсем скоро возьмётся режиссировать сериал под интригующим названием «Рынок шкур». Да, речь пойдёт о том, о чём многие из вас почти наверняка подумали.

В основу многосерийной драмы лягут реальные истории из жизни «женщин, оказывающих сексуальные услуги в сегменте элитного эскорта». По сведениям Андреасяна, таких гражданок с пониженной социальной ответственностью в современной Москве около 300 тысяч. Это же сколько душераздирающих серий можно наснимать!

Это желание быстрых денег? Социальный лифт? Любовь к сексу? Детские травмы? Или просто блядство?

На все эти вопросы попытаемся ответить мы и наш главный герой, который является одним из главных поставщиков на этом рынке, но как жить, если ты скрываешь от семьи то, чем занимаешься? Как смотреть в глаза своей дочери, когда ты продаёшь чьих-то дочерей? Как объяснить пятна крови на рубашке или внезапный полёт в Дубай?!

Мы все погрязли в серой пограничной зоне. Утром ты сутенёр, а вечером любящий отец. Шмидт, как и многие из нас, смотрясь в зеркало, не уверен, что живет правильно, но он точно знает, что три доллара лучше, чем один. И что если ты не научишься продавать шкуры лучше всех, то не заметишь, как сам станешь этой шкурой.

Андреасян обещает, что зрителей ждёт яркая, неоднозначная история, к съёмкам которой он приступит уже этой осенью.

Теги
Рынок шкурСарик Андреасян
Комментарии (3)

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