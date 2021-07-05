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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

Вышел трейлер сериала «Трансформеры. Трилогия Война за Кибертрон. Королевство» с русскими субтитрами

YouTube-канал Netflix Russia опубликовал трейлер аниме-сериала «Трансформеры. Трилогия Война за Кибертрон. Королевство» (Transformers: War for Cybertron: Kingdom с субтитрами на русском языке. Аниме выйдет 29 июля только на Netflix. «Королевство» — последняя часть трилогии «Трансформеры. Война за Кибертрон». Первые две части, получившие название «Осада» (Siege) и «Восход Земли» (Earthrise), вышли на Netflix в прошлом году. Во всех частях сериала будет по шесть эпизодов.

Синопсис «Королевства» от Netflix:

В происках пропавшей Искры автоботы должны объединиться с максималами и бросить вызов десептиконам, которые сговорились с предаконами. Однако у предаконов есть Золотой диск — таинственный артефакт, связанный с Мегатроном и дающий ему огромное преимущество перед Оптимусом Праймом. Кто же одержит победу в битве, от которой зависит будущее Кибертрона?

Цитата из пресс-релиза
 

Сериал снимает японская студия Polygon Pictures, специализирующаяся на производстве CG-аниме. Студия уже работала над сериалами про трансформеров вместе с американскими компаниями. Для производства трилогии Polygon Pictures сотрудничает вместе с Allspark Animation (франчайз «Трансформеры») и Rooster Teeth (RWBY).

Авторы
Шоураннер Ф. Дж. ДеСанто Transformers: Power of the Primes, Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes
Первый сценарист Джордж Крстич Transformers: Combiner Wars, «Звёздные войны: Войны клонов»
Второй сценарист Гэвин Хайнайт Transformers: Cyberverse
Третий сценарист Брэндон М. Истон сценарии эпизодов сериалов Transformers Rescue Bots и «Агент Картер», комикс Transformers: Deviations
Студия Polygon Pictures Transformers: Prime, Transformers: Robots in Disguise, «Блейм!», «Годзилла: Планета монстров», «Небесные драконы»
Производство Allspark Animation и Rooster Teeth
Теги
Трансформеры: Война за Кибертрон
Комментарии (1)

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