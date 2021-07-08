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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Колин Фаррелл купается в крови в трейлере арктического триллера «Северные воды»

Льды, снега и безнадёжность. В сети появился полноценный трейлер многосерийного триллера «Северные воды» с Колином Фарреллом и Джеком О'Коннелом в главных ролях. Потоковый сервис AMC+ презентует мини-сериал 15 июля.

Экранизация одноимённого романа Иэна Макгуайра рассказывает, как опальный военный хирург Патрик Самнер (О’Коннелл) нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом (Фаррелл). Так, в поисках искупления Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата.

В актёрский состав также входят Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Муллан, Сэм Спруэлл и другие. Сценаристом и режиссёром выступает Эндрю Хэй («ОА»**). Производством руководят See-Saw Films и Rhombus Media.

Теги
ВидеоСеверные водыТрейлер
Комментарии (2)

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