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«Северные воды» — первые кадры морозного триллера с Колином Фарреллом и Джеком О’Коннеллом

Британский телеканал BBC Two опубликовал первые кадры из мини-сериала «Северные воды» — экранизации одноимённого романа Иэна Макгуайра. Главные роли в четырёхсерийном триллере играют Колин Фаррелл («Настоящий детектив») и Джек О’Коннелл («Забытые богом»).

События разворачиваются в конце 1850-х годов. Опальный военный хирург Патрик Самнер (О’Коннелл) нанимается судовым врачом в арктическую китобойную экспедицию, где знакомится с безжалостным гарпунёром Генри Драксом (Фаррелл), чьи жестокость и аморальность помогают ему выживать в окружающей его реальности. Так, пытаясь сбежать от ужасов прошлого, Самнер отправляется в злополучное путешествие в компании смертельно опасного психопата. В поисках искупления он ведёт суровую борьбу за выживание в арктической пустыне.

В постановке также снимаются Стивен Грэм («Ирландец»), Том Кортни («Аэронавты»), Питер Муллан («Озарк»), Сэм Спруэлл («Легенда») и другие. Сценаристом и режиссёром выступает Эндрю Хэй («ОА»). Производство курируют See-Saw Films и Rhombus Media. Съёмки в самом разгаре и сейчас перебрались из Арктики в Венгрию.

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Кадры из сериала «Северные воды»
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Галерея Северные воды
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