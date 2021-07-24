Стивен Амелл и Александр Людвиг рассказывают о создании драмы «Хилы»

Кабельный канал STARZ выпустил ролик о создании рестлерской драмы «Хилы», где исполнители главных ролей Стивен Амелл и Александр Людвиг, а также другие участники каста и творческой команды рассказывают, почему их сериал такой замечательный.

Если вкратце, то создатели обещают подарить зрителям не только зрелищные, запоминающиеся бои на ринге, но и показать в деталях не менее интересную закулисную жизнь рестлеров и их окружения, где яркие развлекательные представления соседствуют с настоящей жизненной драмой.

За многосерийную постановку отвечают сценарист Майкл Уолдрон («Локи»), шоураннер Майк О’Мэлли («Бесстыдники») и режиссёр Питер Сегал («Мой шпион»). Премьера сериала состоится 15 августа.