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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Найтвинг и Старфайер в новых костюмах на фото из третьего сезона «Титанов»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийной супергероики «Титаны» по вселенной DC опубликовал свежие фото из первого эпизода третьего сезона. На снимках главные супергерои сериала Найтвинг (Брентон Туэйтс) и Старфайер (Анна Диоп) в своих обновлённых рабочих костюмах.

Промо-арт сериала «Титаны» Промо-арт сериала «Титаны»

Как уже сообщалось, в третьем сезоне команда Дика Грейсона отправится в мрачный, привычно утопающий в беззаконии Готэм, где им предстоит сражаться с уже известными врагами и новыми противниками.

Продолжение фантастической экшен-драмы Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти стартует на цифровой платформе HBO Max 12 августа.

Теги
КадрыГалереяТитаныHBO Max
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