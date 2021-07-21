Дерзкий хипстер Весемир в трейлере анимационного приквела «Ведьмак. Кошмар Волка»

Очевидно, экранная вселенная «Ведьмака» не успокоится, пока не пересажает в ванну всех своих охотников на чудовищ. Стриминговый сервис Netflix выкатил тизерный трейлер полнометражного анимационного приквела «Ведьмак. Кошмар Волка», где молодой Весемир путешествует, бьёт монстров, шутит и, конечно, принимает горячую ванну.

Предыстория рассказывает о молодости ведьмака Весемира (Тео Джеймс) из Каэр Морхена — будущего главы Школы Волка и наставника Геральта. Приключенческий экшен поведает, как Весемир начинал свой путь и каких высот добился в своём нелёгком и зачастую неблагодарном ремесле.

За режиссуру постановки отвечает Хан Кван Ил. Сценарий написал Бо Демайо («Ведьмак»), а шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич числится исполнительным продюсером фильма. За производство отвечает Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).

Премьера назначена на 23 августа.