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Роза Салазар жаждет мести в трейлере хоррора «Новый вишнёвый вкус»

Она всего лишь хотела снять фильм. Потоковый сервис Netflix выкатил полный трейлер восьмисерийного хоррора «Новый вишнёвый вкус» с Розой Салазар («Алита: Боевой ангел»), сыгравшей творческую личность в беде. Премьера мини-сериала состоится 13 августа.

В начале 90-х девушка-режиссёр Лайза Н. Нова (Салазар) едет в Голливуд, чтобы снять свой новый фильм, но там главная героиня становится жертвой своей доверчивости, а проект её мечты превращается в кошмар, где живут зомби, киллеры и мастер тату, умеющая насылать проклятия. Чтобы выбраться из этого кошмара, героине придётся разобраться со своим прошлым.

В главном актёрском составе значатся Кэтрин Кинер, Эрик Лэнг, Джефф Уорд и Мэнни Хасинто. Шоураннерами и сценаристами проекта выступают Ник Антоска («Ганнибал») и Ленор Зион («Рэй Донован»).

Дублированный вариант:

Теги
ВидеоНовый вишнёвый вкусТрейлерNetflix
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