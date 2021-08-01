Герои снова спасают мир в трейлере 12 сезона «Спецагента Арчера»

Команда в сборе и готова к новым невероятным приключениям, которые как минимум частично будут разворачиваться в живописных джунглях. Кабельный канал FXX выпустил трейлер 12 сезона анимационной шпионской комедии «Спецагент Арчер». Первая из восьми серий продолжения выходит на экраны 25 августа.

В 12 сезоне главным героям предстоит столкнуться с новой угрозой в лице шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Смогут ли Арчер и компания составить достойную конкуренцию безжалостным стервятникам МРУ или окажутся в числе их многочисленных жертв?

Создатель сериала Адам Рид по-прежнему у руля проекта, в том числе и в статусе исполнительного продюсера наряду с Мэттом Томпсоном и Кейси Уиллисом. Производственный процесс курирует FX Productions.