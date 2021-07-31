Последнее возвращение команды в трейлере финального сезона комедии «Бруклин 9-9»

Телеканал NBC опубликовал трейлер восьмого сезона полицейской комедии «Бруклин 9-9», которая начнёт прощаться со зрителями 12 августа. Заключительная телеглава сериала обещает достойно завершить истории Джейка Перальты и компании.

В десятисерийном последнем сезоне о трудовых буднях нью-йоркских законников появятся почти все полюбившиеся зрителям персонажи, которых играют Энди Сэмберг, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Стефани Беатрис, Андре Брауэр, Джо Ло Трульо, Джоэль Маккиннон Миллер и Дирк Блокер. У руля восьмого сезона по-прежнему стоят создатели сериала Дэн Гур и Майкл Шур.