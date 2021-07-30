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Бобби Аксельрод и Чак Роадс не изменяют себе в трейлере пятого сезона «Миллиардов»

Очевидно, эта застарелая вражда не кончится, пока не сживёт обоих со свету. Кабельный канал Showtime опубликовал полноценный трейлер пятого сезона «Миллиардов» с Дэмианом Льюисом и Полом Джаматти. Противостояние продолжится 5 сентября.

В основе всех перипетий сериального мира финансовых воротил непрекращающаяся битва между успешным бизнесменом Бобби Аксельродом (Льюис) и основательно постройневшим федеральным прокурором Чаком Роадсом (Джаматти). Очевидно, эта напряжённая борьба выжала из служителя закона все соки.

В многосерийном драме также снимаются Мэгги Сифф, Кори Столл, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Рик Хоффман. За проект отвечают Брайан Коппельман, Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.

Теги
ВидеоМиллиардыТрейлер
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