MCU шиворот-навыворот в свежем тизере мультсериала «Что если?»

Пегги Картер становится Кэпом, Тони Старк обнимается с Киллмонгером и прочие удивительные вещи происходят в тизере анимационной антологии Marvel Studios «Что если?». Свежее видео ломающего канон мультсериала напоминает, что его премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ 11 августа.

Сборник анимационных историй основан на одноимённой серии комиксов, балующихся с каноном вселенной Marvel, предлагая вместе с инопланетным Наблюдателем проследить за альтернативными сюжетами с участием хорошо знакомых зрителям персонажей MCU.

А ещё у проекта появился постер с головастым Наблюдателем: