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MCU шиворот-навыворот в свежем тизере мультсериала «Что если?»

Пегги Картер становится Кэпом, Тони Старк обнимается с Киллмонгером и прочие удивительные вещи происходят в тизере анимационной антологии Marvel Studios «Что если?». Свежее видео ломающего канон мультсериала напоминает, что его премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ 11 августа.

Сборник анимационных историй основан на одноимённой серии комиксов, балующихся с каноном вселенной Marvel, предлагая вместе с инопланетным Наблюдателем проследить за альтернативными сюжетами с участием хорошо знакомых зрителям персонажей MCU.

А ещё у проекта появился постер с головастым Наблюдателем:

Постеры сериала «Что если?»
Теги
ВидеоЧто если?Disney+
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Выйдут в августе

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2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду
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