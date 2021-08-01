Антиутопия «Сквозь снег» продлена на четвёртый сезон

Замечательно всё складывается у многосерийного долгостроя «Сквозь снег», с таким трудом добиравшегося до экранов. Расширивший экранную вселенную сериал по мотивам французского комикса только-только завершил производство третьего сезона и уже обзавёлся продлением на четвёртый.

Об этом в специальном видео сообщил исполнитель главной роли Давид Диггс:

Третий сезон, у которого пока нет точной даты премьеры, стартует на кабельном канале TNT в начале следующего года и продолжит рассказывать о выживании пассажиров особого поезда в новом ледниковом периоде.

Помимо Диггса в постапокалиптическом триллере снимаются Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Шон Бин, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие. Шоураннером по-прежнему выступает Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Среди исполнительных продюсеров значится Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).