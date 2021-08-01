 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Она вам не Наташа: Скарлетт Йоханссон попытается отсудить у Disney все свои деньги Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола» «Люцифер» показал тизер с датой выхода своего финального сезона
СЕРИАЛЫ
186
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Антиутопия «Сквозь снег» продлена на четвёртый сезон

Замечательно всё складывается у многосерийного долгостроя «Сквозь снег», с таким трудом добиравшегося до экранов. Расширивший экранную вселенную сериал по мотивам французского комикса только-только завершил производство третьего сезона и уже обзавёлся продлением на четвёртый.

Об этом в специальном видео сообщил исполнитель главной роли Давид Диггс:

Третий сезон, у которого пока нет точной даты премьеры, стартует на кабельном канале TNT в начале следующего года и продолжит рассказывать о выживании пассажиров особого поезда в новом ледниковом периоде.

Помимо Диггса в постапокалиптическом триллере снимаются Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Шон Бин, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие. Шоураннером по-прежнему выступает Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Среди исполнительных продюсеров значится Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»).

Теги
ВидеоСквозь снег
Комментарии

Ещё на эту тему

2Горячие кадры из финального сезона «Люцифера» +Герои снова спасают мир в трейлере 12 сезона «Спецагента Арчера» 3«Водный мир» с Кевином Костнером получит многосерийный сиквел от режиссёра «Кловерфилда, 10»

Тоже интересно

4В новых «Зловещих мертвецах» появилась очередная жертва — начинающая актриса Миа Чаллис 0Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон» 21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 11Игроки добились выхода патча для NieR: Automata 0Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова»

Далее на КГ

0
Герои снова спасают мир в трейлере 12 сезона «Спецагента Арчера»
 0
Знакомство с гигантом Старро и лаской-людоедом в отрывках «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 2
Горячие кадры из финального сезона «Люцифера»
 1
Мрачный гость при дворе короля Артура в свежем отрывке «Легенды о Зелёном Рыцаре»
 3
«Водный мир» с Кевином Костнером получит многосерийный сиквел от режиссёра «Кловерфилда, 10»
 0
«Круиз по джунглям» стал самым широким релизом домашнего проката, правда, не шокирует сборами
 0
«Непостижимая Ахарэн-сан» — трейлер, сэйю, авторы и дата выхода аниме про слишком дружелюбную девушку и чрезмерно впечатлительного парня
 4
MCU шиворот-навыворот в свежем тизере мультсериала «Что если?»
 1
«Декодирование кайдзю» — первый тизер загадочного аниме о кайдзю и девочках
 1
«Магическая битва 0» — новый тизер и сэйю главного героя приквела
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar
 
Кино Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Кино Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма
 
Кино Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги
 
Кино Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в августе

2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
4Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
14ЕВА – 435: Насильственный вальс
 
2Телеовощи – 402: А вы точно интимный координатор?
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 472: «Старкон», «Космический джем 2», «Пороховой коктейль»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru