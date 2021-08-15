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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Киту Харингтону пришлось гуглить своего персонажа «Вечных»: «У него есть меч и он ездит на лошади»

Источник: HBO

Сниматься в Marvel, быть может, и мечта многих актёров, но это вовсе не значит, что они хоть как-то разбираются в том, на что подписываются. Да и зачем. Вот, например, Кит Харингтон, получивший роль Дэйна Уитмана ака Чёрного рыцаря в «Вечных», был вынужден гуглить своего персонажа, так как до сценария его не допустили.

Каково же было его удивление, когда он выяснил, что по сути уже играл этого парня раньше. Да-да, в «Игре престолов».

Мне не отправили сценарий, только написали: «Вот кого ты играешь». Так что мне пришлось гуглить персонажа. Это, кстати, чертовски хороший способ выяснить, кого ты играешь. Его зовут Дэйн Уитман, у него есть меч, и он ездит на лошади. И я такой: «Я знаю этого парня. Я был этим парнем».

На самом деле участие Харингтона в предстоящем фильме Хлои Чжао покрыто завесой тайны. В трейлере он появился лишь на пару секунд, а на постере и вовсе отсутствует. Есть подозрение, что актёру отведена лишь небольшая роль, которая, тем не менее, может стать основой его дальнейшего участия в MCU.

На первых же ролях в «Вечных» будут Ричард Мэдден, Джемма Чан, Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Сальма Хайек, Брайан Тайри Генри, Дон Ли, Лиа Макхью и Барри Кеоган. Премьера намечена на 4 ноября.

Теги
ВечныеИгра престолов
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Источник фотографий: Depositphotos

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