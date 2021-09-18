Супергероиня у ворот Аркхема на постере третьего сезона «Бэтвумен»

Инклюзивная поборница справедливости Райан Уайлдер наведается в известную психиатрическую лечебницу Готэма. Наверняка не для того, чтобы подлечить нервишки. Телеканал The CW опубликовал официальный постер для грядущего третьего сезона супергеройского боевика «Бэтвумен» с Джависией Лесли в титульной роли.

Возможно, для кого-нибудь долгожданное продолжение фантастического сериала, где анонсировали появление известной злодейки DC Ядовитый Плющ в исполнении Бриджет Риган («Легенда об Искателе»), стартует на малых экранах 13 октября.