Новые сериалы 6–12 декабря: «И просто так» и другие новинки

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Okko

В небольшом городке, где все друг друга знают, работают три сотрудника патрульно-постовой службы: Валера, Саныч и Лёня. Их отношение к работе нельзя назвать добросовестным. Зачастую, сталкиваясь с криминальным миром, им приходится действовать нестандартно, иногда даже парадоксально-тупо, нарушая закон. Каждый выход на дежурство — отдельное опасное приключение, с чередой нелепых ситуаций, перестрелок, случайных убийств и, конечно, искромётных диалогов. Зачастую они на ровном месте сами создают себе проблемы, из которых потом приходиться выпутываться.

Отечественная чёрная комедия о незадачливых патрульных, обладающих удивительной способностью наживать себе неприятности на пятую точку, собирается удивлять. В группе поддержки у проекта Никита Джигурда и Алексей Панин. В общем, всё серьёзно.