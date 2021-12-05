Новые сериалы 6–12 декабря: «И просто так» и другие новинки

Главные декабрьские многосерийные релизы ещё впереди, поэтому в ближайшие несколько дней сериалофилы будут перебиваться премьерами помельче. Новых сериалов не так уж много. Отечественный видеосервис презентует чёрную комедию «Экипаж 314», а на потоковом сервисе HBO Max стартует продолжение мелодрамы «Секс в большом городе».
Вторник, 7 декабря
комедия
В ролях Степан Абрамов, Максим Ковалевский, Андрей Харыбин, Иван Агапов, Елена Муравьёва
В небольшом городке, где все друг друга знают, работают три сотрудника патрульно-постовой службы: Валера, Саныч и Лёня. Их отношение к работе нельзя назвать добросовестным. Зачастую, сталкиваясь с криминальным миром, им приходится действовать нестандартно, иногда даже парадоксально-тупо, нарушая закон. Каждый выход на дежурство — отдельное опасное приключение, с чередой нелепых ситуаций, перестрелок, случайных убийств и, конечно, искромётных диалогов. Зачастую они на ровном месте сами создают себе проблемы, из которых потом приходиться выпутываться.
Отечественная чёрная комедия о незадачливых патрульных, обладающих удивительной способностью наживать себе неприятности на пятую точку, собирается удивлять. В группе поддержки у проекта Никита Джигурда и Алексей Панин. В общем, всё серьёзно.
Четверг, 9 декабря
романтический, комедия, драма
В ролях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Крис Нот, Сара Рамирес, Николь Ари Паркер
Сиквел легендарного «Секса в большом городе». События «И просто так» развиваются спустя 20 лет после окончания оригинального сериала. Кэрри, Миранда и Шарлотта прошли большой путь, их дружба всё так же крепка, хотя Саманты больше нет рядом. Зато рядом семья, новые люди и карьерные вызовы — например, Брэдшоу теперь записывает собственный подкаст. В сериале мы увидим много старых и любимых персонажей от мистера Бига до Эйдана. Без свежей крови тоже никуда — важной для сериала героиней станет небинарная комедиантка в исполнении Сары Рамирес.
«Секс в большом городе» возвращается к тем, кто его ждал. Даже исполнителей главных ролей собрали в почти полном составе. Поклонники многосерийных мелодраматических приключений узнают, как нынче поживают знаменитые обитательницы Нью-Йорка.
комедия
В ролях Кейт Бекинсейл, Джулз Латимер, Джофф Стульц, Лори Дэвидсон, Андре Хайланд, Тия Сиркар
Создатель Ребекка Аддельман
Первый сезон чёрной комедии с Кейт Бекинсейл завершится десятым эпизодом. Стриминговый сервис Paramount+ пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
Пятница, 10 декабря
драма, боевик, фантастика
В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер
Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби
В шестом — заключительном — сезоне фантастического эпика грядёт великое космическое противостояние. Земля и Марс вот-вот почувствуют на себе всю сокрушительную мощь Альянса внешних планет во главе с жаждущим крови адмиралом Марко Инаросом.
мультфильм, комедия
В ролях Николас Холт, Люк Эванс
Главный герой комедийного фэнтези — молодой крестьянин Патрик, мечтающий стать рыцарем и помогать обездоленным. Но когда добросердечный пейзанин получает-таки место при королевском дворе, вожделенная должность с полным пакетом прав и обязанностей превращается в настоящий кошмар. А всё потому что в королевстве процветают обман, коррупция, жестокость и тотальный разврат.
фантастика, драма
В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди
Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл
Десятая серия First Day станет заключительной для первого сезона фантастической драмы о фоновом нашествии пришельцев. Потоковый сервис Apple TV+ пока не делился своими планами в отношении возможного продолжения истории.
Вторник, 12 октября
драма
В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфэдиен
Третий сезон сатирической драмы о семействе богачей завершится девятой серией All the Bells Say. В конце октября кабельный канал HBO продлил сериал на четвёртый сезон.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: