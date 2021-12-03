 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Через тернии к звёздам: Тодд Говард рассказал о Starfield Вин Дизель умоляет Дуэйна Джонсона вернуться в семью в «Форсаже 10» Как «Дюна» раскрыла всю глубину актёрского таланта Дэйва Батисты PC-версию Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition временно отобрали у игроков Второй сезон фэнтези-аниме «Герой-рационал перестраивает королевство» обзавёлся шестым промо-роликом
4
СЕРИАЛЫ
817
 
Прямая ссылка на новость:

Панин, Джигурда и ППС в трейлере чёрной комедии «Экипаж 314»

В одном маленьком-премаленьком городке творится совершеннейшая дичь. Отечественный видеосервис Okko презентует «лютый комедийный сериал» под названием «Экипаж 314». И первое впечатление о грядущей премьере помогут составить трейлер и постер проекта. Премьера 12-серийной комедии режиссёра-сценариста Дениса Павлова состоится 7 декабря.

В центре истории — Валера, Саныч и Лёня из патрульно-постовой службы провинциального городка, которые не могут, не умеют и, очевидно, не хотят жить без приключений. Едва ли не каждое дежурство этой троицы заканчивается каким-нибудь невероятным происшествием, из которого всем троим приходится выпутываться, проявляя недюжинный креатив.

Актёрский состав сериала возглавляют Степан Абрамов, Максим Ковалевский, Андрей Харыбин, Иван Агапов и Елена Муравьёва.

Постер:

Постеры сериала «Экипаж 314»
Теги
ВидеоЭкипаж 314Трейлер
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Три героини и небинарный человек в трейлере возвращения «Секса в большом городе»

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Одобряем! Ана де Армас заменила Скарлетт Йоханссон в экшен-приключенческой комедии с Крисом Эвансом
 1
Противники готовы к битве на постере четвёртого сезона «Кобры Кай»
 6
Дуэйн Джонсон смотрит прямо вам в душу на свежем промо «Чёрного Адама»
 0
Аниме и продолжение манги «Человек-бензопила» могут выйти в следующем году
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 492: «Обитель зла: Раккун-Сити», Киркоров и монашки-лесбиянки
 4
Криса Хемсворта заметает снегом на съёмках «Тайлера Рейка 2» (видео)
 2
Дольф Лундгрен засветил фрагмент своей финальной сцены в закадровом видео «Неудержимых 4»
 5
Джон Сина и его команда отщепенцев в трейлере экшен-комедии «Миротворец»
 0
Продолжение аниме-сериала «Мемуары Ванитаса» получило дату премьеры
 2
КГ играет: It Takes Two
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 492: «Обитель зла: Раккун-Сити», Киркоров и монашки-лесбиянки
 
16Ноль кадров в секунду – 397: Не показывай своего Вескера
 
8ЕВА
 
 
20Телеовощи – 420: Ваше единственное развлечение
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru