Панин, Джигурда и ППС в трейлере чёрной комедии «Экипаж 314»

В одном маленьком-премаленьком городке творится совершеннейшая дичь. Отечественный видеосервис Okko презентует «лютый комедийный сериал» под названием «Экипаж 314». И первое впечатление о грядущей премьере помогут составить трейлер и постер проекта. Премьера 12-серийной комедии режиссёра-сценариста Дениса Павлова состоится 7 декабря.

В центре истории — Валера, Саныч и Лёня из патрульно-постовой службы провинциального городка, которые не могут, не умеют и, очевидно, не хотят жить без приключений. Едва ли не каждое дежурство этой троицы заканчивается каким-нибудь невероятным происшествием, из которого всем троим приходится выпутываться, проявляя недюжинный креатив.

Актёрский состав сериала возглавляют Степан Абрамов, Максим Ковалевский, Андрей Харыбин, Иван Агапов и Елена Муравьёва.

Постер: