Злодей Шон Бин и остальные выживанцы в трейлере третьего сезона «Свозь снег»

Земля начинает местами оттаивать, но до этих мест ещё нужно добраться. Кабельный канал TNT опубликовал трейлер третьего сезона железнодорожного триллера «Сквозь снег», события которого разворачиваются спустя семь лет после начала нового ледникового периода. Продолжение стартует 24 января.

Вооружившись картой, главный герой Лейтон в исполнении Дэвида Диггса собирается отыскать Новый Эдем и привести туда остальных выживших в постапокалиптическом будущем. А злобный мистер Уилфорд (Шон Бин) наверняка продолжит строить козни.

В сериале шоураннера Грэма Мэнсона («Тёмное дитя») также снимаются Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие.

И официальный постер продолжения: