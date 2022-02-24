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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Колин Фаррелл уверен: в спин-оффе «Бэтмена» его Пингвин будет исследовать природу уязвимости

Источник: Warner Bros.

«Бэтмен» ещё не вышел, и спин-офф про Пингвина пока на очень ранней стадии, но Колину Фарреллу уже есть что сообщить о проекте. По словам актёра, сериал продолжит события фильма Мэтта Ривза и расскажет о том, как Освальд Кобблпот дошёл до жизни такой.

Нужно понять, что сделало его таким. Думаю, проект продолжит события фильма. Мы немного отклонимся в сторону, чтобы показать, как Пингвин мечтал заполнить потенциальный вакуум власти.

Это милый персонаж, исследующий природу уязвимости. Очевидно, у него есть склонность к насилию и способность использовать его в качестве инструмента. У всех есть слабые места, у каждого человека. Было интересно выявлять их, чтобы в них покопаться.

 
Колин Фаррелл

Пока Фаррелл думает о будущем, Роберт Паттинсон вспоминает свои впечатления от просмотра «Бэтмена».

Ранее Колин Фаррелл рассказывал о муках наложения грима для роли Пингвина.

Теги
Колин ФарреллWarner Bros.
Комментарии (5)

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