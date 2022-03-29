Агент Колсон присоединился к пассажирам поезда «Сквозь снег»

В актёрском сезоне постапокалиптического триллера «Сквозь снег» серьёзное пополнение — в основной каст четвёртого сезона влился Кларк Грегг, исполнитель роли агента Колсона в экранной вселенной Marvel. А ещё он привёл с собой нового шоураннера — четвёртым сезоном занимается Пол Збышевски («Остаться в живых», «Агенты Щ.И.Т.», «Хелстром»).

Производство продолжения уже стартовало и проходит в Ванкувере. В кастинг-лист четвёртого сезона также вписался Майкл Аронов («Американцы», «Чёрный список»). Когда сериал вернётся в эфир канала TNT, пока не сообщают.

В третьем сезоне персонажи домчались до важной сюжетной точки: выживанцы студёного постапокалипсиса надеются отыскать рай на земле — благословенное место, где началось активное таяние снега. В поисках задействованы Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Шон Бин, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и другие.