Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 апреля

Звезду «Мифического квеста» уволили из-за неудачной шутки. Даже за жопу никого не щипал.

Арнольд Шварценеггер уходит на пенсию с огоньком в трейлере экшен-комедии «Полный п***ц». Премьера сериала состоится в конце весны.

Рейтинги «Мандалорца» поползи вниз. Третий сезон собрал куда меньше просмотров, чем второй.

«Сумерки» получат многосерийный ребут. По стопам «Гарри Поттера».

«Новобранец» с Натаном Филлионом продлён на шестой сезон. Этот сериал пора переименовывать.