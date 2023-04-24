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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 апреля

Источник: Netflix
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Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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1Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
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