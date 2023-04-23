Рейтинги «Мандалорца» поползи вниз

Поскольку стриминги так и не делятся ни с кем конфиденциальной информацией о рейтингах, общественность продолжает получать эти цифры из сторонних источников. Успевшая примелькаться аналитическая фирма Samba TV огласила данные актуального проекта — «Мандалорца», на днях завершившего свой третий сезон.

И если верить этим данным, дела у сериала Джона Фавро не очень. Финал третьего сезона — восьмая серия The Return — посмотрело 662 тыс. домохозяйств в США. Для сравнения, финал второго — восьмой эпизод The Rescue — посмотрело 1,1 млн домохозяйств.

Ну и добавим к неприятной статистике: финал третьего сезона уступил ещё и премьере оного — первую серию The Apostate посмотрело 722 тыс. домохозяйств. Причины такой динамики могут быть разные, но, возможно, не всем зрителям пришёлся по душе тот факт, что главного героя Дина Джарина выпихнули на периферию, дабы сфокусировать внимание на его соплеменнице Бо-Катан Крайз.