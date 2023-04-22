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«Сокровище нации» закрылось на первом сезоне

Источник: Disney+

Авантюрные приключения латиноамериканки и её расово пёстрой компании завершились, едва начавшись. Стриминговый сервис Disney+ почему-то решил закруглить сериал «Сокровище нации: На краю истории», ничуть не паразитироваший на кинодилогии с Николасом Кейджем, которая всё никак не может разродиться триквелом, хоть зрители были бы совсем не против его получить.

Но как бы ни сложилось с новым фильмом, а сериал об охотнице за сокровищами Джесс, видимо, действительно никому не нужен, раз уж второй сезон оказался для проекта непозволительной роскошью.

По сюжету молодая латиноамериканка Джесс Моралес (Лизетт Алексис) вместе с друзьями отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы раскрыть семейную тайну и отыскать давно утраченное национальное сокровище.

Сценарий написали авторы первого фильма Марианна и Кормак Уибберли, которые вместе с Джерри Брукхаймером продюсировали проект.

Теги
Сокровище нации: На краю истории
 
Aureum
Лучший комментарий
+31

Что же могло пойти не так?

Взять довольно известный и любимый многими франчайз, забить на персонажей оттуда (Барта не в счёт), понабрать расово-гендерно разнообразных ноунеймов....

Хм, вроде все слагаемые успеха есть. Странная история
Комментарии (12)

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