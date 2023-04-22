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СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
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Алый скарабей из сериала «Лунный рыцарь» дебютирует в комиксах Marvel

Источник: Marvel

Для многосерийного экшен-сериала «Лунный рыцарь» Marvel придумала оригинальную героиню — супергероиню — Алого скарабея. Не пропадать же добру, подумали в студии и наградили перспективную протагонистку двухмерной версией. Лейла Абдулла Эль-Фаули дебютирует в выпуске комиксов Moon Knight #25 в июле.

Первая египетская супергероиня MCU, как гордо возвестил сериал, появилась в финальном эпизоде, когда Лейла стала аватаром богини Таурт. Археолог и жена главного героя Марка Спектора (Оскар Айзек) в исполнении Мэй Каламави покрасовалась в крылатом боевом костюме и чуток поучаствовала в экшене.

Кадры из сериала «Лунный рыцарь»

Рисованную Лейлу представят читателям в 70-страничном мегавыпуске «Лунного рыцаря» Vol. 9 от писателя Джеда Маккея. Том с иллюстрациями Алессандро Каппучио, Алессандро Витти и Парты Пратим включи в себя целых три истории. Одну из них написал легендарный Даг Манч, а нарисовал не менее прославленный Билл Сенкевич.

Прошлое возвращается, чтобы свести Лунного рыцаря с ума, когда он преследует своего нового врага, когда-то хорошего знакомого. От мрачных нью-йоркских ночей до палящего солнца александрийских дней Лунный рыцарь ищет ответы среди могил острова Харт одновременно с миссией Карнакских ковбоев — команды наёмников, среди членов которой есть Марк Спектор и Лейла Эль-Фаули.

Цитата из пресс-релиза

Впоследствии Лейла примерит супергеройскую мантию и появится в первом выпуске мини-серии Moon Knight: City of the Dead уже под именем Алого скарабея. Дэвид Пепосе пишет сценарий комикса с рисунками Марчело Феррейра.

Когда на молодого беглеца нападает банда культистов смерти, он падает едва живым на пороге Полуночной миссии. Марк Спектор давным-давно дал обет защищать ночных путников, и пока в нём теплится искра жизни, его миссия не окончена. В этот раз Лунный рыцарь зайдёт дальше, чем когда-либо, ведь Кулак Хонсу путешествует далеко за пределы земли живых и сражается в удивительном подземном мире, известном как Город Мёртвых!

Цитата из пресс-релиза

Кто бы мог подумать, но Алый скарабей в комиксах Marvel когда-то был мужчиной. Абдул Фаул впервые появился в образе ещё в 70-х. Позднее он передал источник своей силы, Рубинового скарабея, сыну Мехмету, сделав его вторым Алым скарабеем. Парень даже сражался с Тором, когда пытался забрать египетские артефакты из музея и вернуть их в свою родную страну. Таким образом в комиксах Лейла станет третьей инкарнацией супергероя.

Введение Лейлы Эль-Фаули в нашу историю было захватывающим. Добавить уже любимого персонажа во вселенную комиксов — это действительно интересная возможность. Это была идея, к которой мы с Дэвидом и Марчело пришли независимо друг от друга, и я с нетерпением жду, когда читатели смогут оценить, как наши истории смогли соединиться. Хотя Алый скарабей полноценно появится в Moon Knight: City of the Dead, в Moon Knight # 25 мы видим Лейлу намного моложе. Вместе с молодым Марком Спектором они отправляются на миссию в качестве членов первоклассной команды наёмников — Карнакских ковбоев.

Джед Маккей, аж дымится

«Зажечь эффектный фейерверк в этом потустороннем приключении» собираются летом, 12 и 19 июля соответственно.

Теги
АнонсыMarvelMCUАлый скарабейЛунный рыцарь
Комментарии (8)

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Источник фотографий: Depositphotos

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