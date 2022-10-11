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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Оскар Айзек подтвердил возвращение Лунного рыцаря в MCU

Источник: Disney+

Как показала одна из субличностей главного героя «Лунного рыцаря», порой мы сами не знаем, насколько сломлены. Пока MCU прощупывает почву альтернативных реальностей, Оскар Айзек сыграл персонажа со своей личной мультивселенной безумия. После успешного первого сезона поклонники ждут продолжения, и на нью-йоркском Комик-Коне актёр, наконец, подтвердил, что не закончил с Лунным рыцарем.

Хотите узнать про второй сезон? Вы ещё услышите о Лунном рыцаре — это всё, что я могу сказать.

 
Оскар Айзек

Лунный рыцарь — не единственный персонаж, над которым актёр работает в Marvel. В следующем году выйдет анимационный «Человек-паук: Через вселенные 2», где Оскар Айзек озвучивает Мигеля О'Хару.

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