Любитель Queen и эффектных появлений — Эндрю Скотт рассказал, что изменил бы в Мориарти

Казалось бы, менять идеал — только портить, тем не менее Эндрю Скотт, исполнитель роли Мориарти в «Шерлоке», считает, что его персонаж мог быть ещё лучше.
Мы боимся случайных людей или относимся к ним с подозрением в основном потому, что ничего о них не знаем. Не в курсе их прошлого, поэтому информация о нём — сила, позволяющая нам быть уверенными: «Хорошо, с ним всё ясно». Но правда в том, что мы всё ещё не знаем человека, в нём сохраняется некая загадочность, делающая его чуть более пугающим, потому что выявляет для нас слепые зоны в знаниях о нём. Я много раз просил сократить свои реплики, чтобы говорить меньше, не раскрывать всю свою силу, сохранять больше фоновой тревожности, неуловимого напряжения. Порой чем меньше делаешь, тем больше получаешь.
Недавно у актёра прошла премьера фильма «Кэтрин по прозвищу Птичка» о том, как младшая дочь лорда противостоит желанию своего отца выдать её замуж ради денег.
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