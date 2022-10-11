Любитель Queen и эффектных появлений — Эндрю Скотт рассказал, что изменил бы в Мориарти

Казалось бы, менять идеал — только портить, тем не менее Эндрю Скотт, исполнитель роли Мориарти в «Шерлоке», считает, что его персонаж мог быть ещё лучше.

Мы боимся случайных людей или относимся к ним с подозрением в основном потому, что ничего о них не знаем. Не в курсе их прошлого, поэтому информация о нём — сила, позволяющая нам быть уверенными: «Хорошо, с ним всё ясно». Но правда в том, что мы всё ещё не знаем человека, в нём сохраняется некая загадочность, делающая его чуть более пугающим, потому что выявляет для нас слепые зоны в знаниях о нём. Я много раз просил сократить свои реплики, чтобы говорить меньше, не раскрывать всю свою силу, сохранять больше фоновой тревожности, неуловимого напряжения. Порой чем меньше делаешь, тем больше получаешь. Эндрю Скотт, фанат недосказанности

Недавно у актёра прошла премьера фильма «Кэтрин по прозвищу Птичка» о том, как младшая дочь лорда противостоит желанию своего отца выдать её замуж ради денег.