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Дружба — это 100-страничный комикс к 40-летию франчайза «Мой маленький пони»

Источник: IDW Publishing, Imalou

Вот и настало время, когда возраст франчайза My Little Pony перешагнул средний возраст своих фанатов. Серии радужных поняшек и всего что только с ними связано исполняется 40 лет. Были и игрушки, и мультсериалы, и кино, и конечно — комиксы. О них компания Hasbro и вспомнила по случаю юбилея. И приготовила аж специальный 100-страничный комикс «Мой маленький пони», полный любви и обожания.

В талмуд The My Little Pony 40th Anniversary Special от издательства IDW Publishing войдут три оригинальных тёплых и ламповых истории.

Первая, за авторством Сэм Мэггс и с рисунками Кейши Окафор, начнёт от самых истоков, с 1980-х годов. В ней четыре очень разные девочки должны сплотиться со своими маленькими пони (первого поколения) и включить воображение на полную, чтобы спасти от закрытия местную конюшню.

Вторая развернётся в MLP-вселенной. Написанная Джереми Уитли и нарисованная Эми Мебберсон, история последует за персиковой любительницей приключений Санни Старскаут из пятого поколения пони. Вместе со своими не менее радужными подругами мисс Пурпурная грива изучит историю страны Эквестрии и её первых волшебных обитательниц.

Третья часть от Тони Флекса и Брианны Гарсии, как и следовало ожидать, местом действия выберет современность. Здесь тётя и её племянница найдут удовольствие в старых добрых пони первого поколения, чтобы не скучать во время отключения электричества.

Насладиться обложками всех мастей можно прямо сейчас. Ну, а потом Льву Гринбергу и остальным брони придётся дождаться 12 июля 2023 года, когда спецвыпуск My Little Pony в очередной раз докажет, что дружба — это чудо.

Теги
КомиксыMy Little PonyIDW Publishing
Комментарии (2)

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