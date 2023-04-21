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Мишель Йео творит чудеса в трейлере сериала «Американец китайского происхождения»

Кажется, команда фильма «Всё везде и сразу» решила никогда не расставаться. Мишель Йео, Ке Хюи Куан и Стефани Сюй всей оскароносной семьёй снялись в фантастическом сериале «Американец китайского происхождения» (American Born Chinese) по мотивам одноимённого комикса. Вот его первый трейлер:

 

Бен Ван сыграл обычного китайского школьника, родившегося в США. После знакомства с новым учеником по обмену, герой оказывается втянут в противостояние древних китайских богов.

Джеймс Хун (« Большой переполох в маленьком Китае» и всё тот же «Всё везде и сразу»), Дэниэл У («Мир дикого запада») и Джимми О. Ян («Кремниевая долина») дополняют каст сериала.

Режиссёр супергероики «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дестин Дэниел Креттон служит шораннером и постановщиком фэнтези комедии. Ещё в режиссёрах числится Люси Лью.

Премьеру ждём на Disney+ 24 мая.

И постер в довесок:

Теги
ТрейлерМишель ЙеоDisney+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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