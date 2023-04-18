Шальная императрица Мишель Йео вернётся в «Звёздный путь» с полнометражным фильмом про Филиппу Джорджиу

Теперь уже лауреат «Оскара» Мишель Йео вернётся к роли очень раскрепощённой императрицы Филиппы Джорджиу в полнометражном фильме «Звёздный путь: Секция 31». Первоначально про этого персонажа планировали делать сериал, но долго не могли начать съёмки и вот Paramount+ решилась на полноценную художественную картину.

В фильме Джорджиу присоединяется к секретной организации Звёздного флота по защите интересов и безопасности Объединенной Федерации Планет и ещё вынуждена столкнуться с демонами прошлого (ещё и Лорку вернут?).

Крэйг Суини напишет сценарий, а срежиссирует ленту Олатунде Осунсанми. Оба — ветераны сериала «Звёздный путь: Дискавери», где, собственно, и появилась героиня Йео. Сперва, как капитан Звёздного флота, а потом — верховная правительница из параллельной вселенной, где человечество прижало всех инопланетян к ногтю.

Съёмки начнутся в этом году.

Продюсер Алекс Куртцман тоже при деле.

Разговоры про «Секцию 31» начались в 2018-м, но в последнее время все полагали, что проект больше мёртв, чем жив. Не иначе «Оскар» за «Всё везде и сразу» помог стримингу начать шевелиться.