Закрытые комментарии и судебный иск — Netflix отхватил по полной из-за чёрной Клеопатры

«Клеопатра была чёрной, и меня не волнует, что говорят в школе» — примерно так вещает Джада Пинкетт-Смит в новом документальном сериале о царице Египта. Удивительно, но столь аргументированный ответ не убедил зрителей, и они разнесли стримнг-гиганта вместе с Джадой в пух и прах в комментариях.

Собственно, только ради этих комментариев и стоило зайти на страницу трейлера — тем печальнее, что Netflix в скором времени комментарии трусливо прикрыл. Теперь зрители вынуждены выражать своё несогласие с творящимся на экране бредом дизлайками, коих у ролика уже 262 тысячи против 23 тысяч лайков.

А один египетский адвокат пошёл ещё дальше и подал иск — он хочет засудить Netflix за блэквошинг истории. По его словам, такое изображение Клеопатры — преступление, а трейлер противоречит истории и пропагандирует афроцентризм за счёт египетской идентичности. Он призывает прикрыть онлайн-платформу в Египте:

Большая часть того, что отображает Netflix не соответствует исламским и общественным ценностям, особенно египетским.

Чёрная «Клеопатра» должна выйти на потоковом сервисе 10 мая.