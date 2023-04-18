Комедию «В поисках галактики» всё-таки ждёт многосерийный ребут

План по многосерийному ребуту культовой полнометражной комедии «В поисках галактики» по-прежнему актуален. Несколько лет проект варился в недрах студии Amazon, но из этого так ничего и не вышло. Права на оригинал вернулись к Paramount, и студия взялась за сериал по фильму 1999 года для своего стримингового сервиса Paramount+.

Проект находится на ранних стадиях производства. Сценариста ему пока не подыскали. Исполнительным продюсером будущего сериала значится продюсер фильма-оригинала Марк Джонсон.

Фильм Дина Паризо рассказывает о бывших звёздах вымышленной космосаги, которые после окончания оной так и не сумели добиться ни новых громких ролей, ни приличного заработка. Но однажды к актёрам обращаются инопланетяне, умоляя спасти их от настоящих космических злодеев. Пришельцы ничего не слышали о художественном вымысле и верят, что героические приключения «капитана и его команды» — исторические хроники землян. Главные роли в фильме исполнили Тим Аллен, Сигурни Уивер, Алан Рикман и Тони Шалуб.