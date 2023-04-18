Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в сериале «Как остановить время»

Кинокомпании Studiocanal и Sunnymarch объединяют свои силы для создания сериала «Как остановить время» по одноимённому роману Мэтта Хейга. Главную роль в проекте сыграет Бенедикт Камбербэтч.
Изначально планировалось снять фильм, но формат изменился. В сериал войдёт шесть эпизодов. По сюжету главный герой Том Хазард выглядит на сорок, хотя ему уже больше четырёхсот лет. У героя редкое заболевание анагерия, которое позволяет ему стареть гораздо медленнее других. В силу своей особенности периодически Хазард вынужден менять личность и местоположение, чтобы простые смертные не заподозрили неладное.
Он такой не единственный, существует секретное общество ему подобных. Там есть ряд правил, главное из которых — никогда не влюбляться.
Догадайтесь, чем всё закончится.
Когда я впервые прочитал «Как остановить время», сразу же увидел очевидный потенциал этой истории. В своём неподражаемом стиле Мэтт ещё раз исследует, что значит быть человеком и прожить жизнь — в данном случае очень длинную — с пафосом, проницательностью, юмором, драматизмом и вдохновением.
Режиссёром проекта будет Томас Альфредсон, который уже работал с Бенедиктом Камбербэтчем над картиной «Шпион, выйди вон!».
Sunnymarch — компания, основанная продюсерами Адамом Эклендом, Бенедиктом Камбербэтчем и Адамом Селвесом.
Дата релиза сериала «Как остановить время» пока неизвестна.
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