Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в сериале «Как остановить время»

Кинокомпании Studiocanal и Sunnymarch объединяют свои силы для создания сериала «Как остановить время» по одноимённому роману Мэтта Хейга. Главную роль в проекте сыграет Бенедикт Камбербэтч.

Изначально планировалось снять фильм, но формат изменился. В сериал войдёт шесть эпизодов. По сюжету главный герой Том Хазард выглядит на сорок, хотя ему уже больше четырёхсот лет. У героя редкое заболевание анагерия, которое позволяет ему стареть гораздо медленнее других. В силу своей особенности периодически Хазард вынужден менять личность и местоположение, чтобы простые смертные не заподозрили неладное.

Он такой не единственный, существует секретное общество ему подобных. Там есть ряд правил, главное из которых — никогда не влюбляться.

Догадайтесь, чем всё закончится.

Когда я впервые прочитал «Как остановить время», сразу же увидел очевидный потенциал этой истории. В своём неподражаемом стиле Мэтт ещё раз исследует, что значит быть человеком и прожить жизнь — в данном случае очень длинную — с пафосом, проницательностью, юмором, драматизмом и вдохновением. Бенедикт Камбербэтч

Режиссёром проекта будет Томас Альфредсон, который уже работал с Бенедиктом Камбербэтчем над картиной «Шпион, выйди вон!».

Sunnymarch — компания, основанная продюсерами Адамом Эклендом, Бенедиктом Камбербэтчем и Адамом Селвесом.

Дата релиза сериала «Как остановить время» пока неизвестна.