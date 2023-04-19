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Рыжий монстр из шоу трансов «Доктор Кто» (промо-фото к новому сезону)

Геи, трансы и прочая радужная братия продолжает активно засорять собой грядущий сезон «Доктора Кто». Бывший и нынешний шоураннер проекта Рассел Т. Дэвис резвится вовсю в стремлении довести культовый франчайз до такого величия, которое никому и в кошмарах не снилось.

В сети появились промо-фото злодея в исполнении трансвестита, который зовёт себя Джинкс Монсун. Вот этот персонаж, согласно заверениям Дэвиса, является самым могущественным противником из всех, с кем приходилось сталкиваться Доктору. Может, конечно, и не врёт.

Промо-арт сериала «Доктор Кто» Постеры сериала «Доктор Кто»
Теги
ГалереяДоктор Кто
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Подкасты
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