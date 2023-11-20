Юный Майор Гром снимает «Недетское кино» в трейлере «сказочной» комедии от Wink

Оказывается, отечественные многосерийные премьеры — это не только про 90-е, секс и будни проституток. Вот, школьные приключения подвезли. Онлайн-кинотеатр Wink презентует приключенческую фэнтези-комедию «Недетское кино» с Каем Гетцем («Гром: Трудное детство»), Настасьей Самбурской и богатырём Александром Головиным в главных ролях.

Премьера сериала состоится на новогодние праздники — 1 января.

Четверо неразлучных друзей решили поучаствовать в конкурсе, для чего на летние каникулы отправились снимать фильм. В процессе ребята пройдут множество в буквальном смысле сказочных испытаний, многому научатся, и речь не только о съёмочном процессе.

И красочный-прекрасочный постер: