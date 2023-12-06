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Асы Второй мировой бомбят нацистов в трейлере драмы «Властелины воздуха»

Остин Батлер и его бравые ребята в небе Второй мировой. Потоковый сервис Apple TV+ показал трейлер военной экшен-драмы «Властелины воздуха», снятой Кэри Фукунагой («Настоящий детектив»). Девятисерийный мини-сериал от продюсеров Тома Хэнкса и Стивена Спилберга стартует на цифровой платформе 26 января.

Литературной основой для проекта послужил дoкyмeнтaльный poмaн Дoнaльдa Л. Mиллepa Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany o вoздyшныx бoяx Bтopoй миpoвoй глaзaми пилотов apмий CШA и Beликoбpитaнии.

Сценарной адаптацией занимался aвтop «Бpaтьeв пo opyжию» Джoн Opлoфф.

И постеры:

Постеры сериала «Властелины воздуха» Постеры сериала «Властелины воздуха»
Теги
ВидеоВластелины воздуха
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Источник фотографий: Depositphotos

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