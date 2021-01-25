Большая проблема Apple TV+: только 38% подписчиков платят за удовольствие

Apple TV+, как мы знаем, потоковый сервис весьма серьёзный. По крайней мере, именно так он себя позиционирует: толпа звёзд первой величины, лучшие режиссёры, проекты один дороже другого. И если вопрос привлечения аудитории он решил достаточно просто — подарив годовую подписку всем покупателям девайсов Apple, то теперь перед сервисом стоит задача куда сложнее — заставить этих людей платить.

Согласно новому исследованию фирмы MoffettNathan, только 38% пользователей сервиса имеют платную подписку, остальные 62% довольствуются своим бесплатным пробным периодом. И всё бы ничего, но только треть «халявщиков» ответила, что собирается продолжить пользоваться платформой за $ 4,99 в месяц.

Беспокоиться есть из-за чего: для сравнения, у HBO Max доля бесплатных пользователей составляет лишь 23%, а у Disney+ и того меньше — 16%. Пока Apple TV+ — наименее популярный потоковый сервис в Штатах. Согласно проведённому в декабре опросу, подписка на Netflix есть у 72% респондентов, на Amazon Prime Video — у 52%, на Hulu — у 39%, на Disney+ — у 31%, на HBO Max — у 13% и, наконец, на Apple TV+ — у жалких 8%.

Разумеется, проблема может решиться сама собой с расширением библиотеки сервиса, особенно по части оригинального контента. Сейчас Apple TV+ может похвастать десятком сериалов, среди которых действительно стоящий только «Тед Лассо», и несколькими фильмами, самый известный из которых — «Грейхаунд» с Томом Хэнксом. Кроме того, в ближайшее время выйдет драма «По наклонной» от режиссёров «Мстителей: Финала» с Томом Холландом в главной роли.

В разработке помимо прочего находятся сразу несколько многообещающих сериалов: «Академия» по книгам Айзека Азимова, триллер «Шантарам» с Чарли Ханнэмом, военный экшен «Воздушные мастера» от Кэри Фукунаги и драма «Уроки химии» с Бри Ларсон.

Кроме того, компания продолжает судорожно разбрасываться деньгами, скупая один многообещающий полнометражный проект за другим. Так, на зарплате у сервиса уже оказались Джейк Джилленхол с экранизацией комикса «Снежная слепота», Идрис Эльба с романтическим шпионским экшеном от Саймона Кинберга, Джастин Тимберлейк с драмой Palmer, Роберт Родригес с экранизацией мексиканского комикса про Чёрного кота и Тэрон Эджертон с фильмом про тетрис.