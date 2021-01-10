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«Теряя Элис» — порочная лесбийская страсть в трейлере эротического триллера от Apple TV+

Apple TV+ продолжает расширять линейку сериалов и точно знает, чем привлечь зрителей. Эротико-психологический неонуарный триллер «Теряя Элис» расскажет о порочном влечении 47-летней уставшей от жизни Элис, опытного режиссёра, к годящейся ей в дочери Софи, неприлично привлекательной и подающей большие надежды сценаристке. Создатели обещают поднять помимо всего прочего столь важные темы, как чувство вины, ревность, страх старения и потерю моральных ориентиров в попытках добиться успеха и влияния.

Главные роли в сериале израильского производства исполнили Айелет Зурер («Человек из стали», «Сорвиголова») и Лихи Корновски. Режиссёр и сценарист проекта — Сигал Авин.

Премьера на Apple TV+ состоится 22 января.

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«Теряя Элис» — порочная лесбийская страсть в трейлере эротического триллера от Apple TV+

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