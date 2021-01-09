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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Странный, яркий, ни на что не похожий — первые отзывы о сериале Marvel Studios «ВандаВижн»

Журналисты профильных изданий первыми получили возможность оценить сериал «ВандаВижн», чья премьера знаменует новый этап в развитии экранной вселенной Marvel. Сюрреалистичное действо, сплетающее воедино ситком и супергеройские приключения, рассказывает об Алой ведьме (Элизабет Олсен) и Вижне (Пол Беттани) с изобретательностью, поражающей воображение. По крайней мере, если верить первым отзывам на сериал.

Правда, стоит учитывать, что профильная пресса получила доступ лишь к первым трём эпизодам и строит свои впечатления исключительно на оных. Как бы то ни было, пока что почти все отзывы, опубликованные в сети, исключительно положительные.

«ВандаВижн» не похож ни на что виденное прежде в MCU. Он невероятно странный, забавный, его таинственность неотразима, пусть и раскрывается эта тайна неспешно. Фанаты винтажных ситкомов будут в восторге от того, что сериал уделяет пристальное внимание к деталям, при этом оставаясь искренне забавным.

Питер Скиретта, SlashFilm

Посмотрел три эпизода «ВандаВижн». По странности и забавности сериал на уровне, казалось бы, недостижимом для Marvel, но им это всё-таки удалось. Вдобавок он дарит достаточно тайны, чтобы заставить тебя гадать и изумляться. Не терпится узнать, как далеко всё это заведёт.

Жермен Люсье, Gizmodo/io9

Готов повторять это снова и снова: «ВандаВижн» действительно не похож ни на что, прежде виденное в MCU. Смотреть его одно удовольствие. Сериал до того чётко отвечает сюжетной структуре ситкома, что это выглядит очень смелым и рискованным шагом, но риск окупается и к тому же создаёт тайну. Сериал прекрасен.

Брэндон Дэвис, ComicBook

Три эпизода «ВандаВижн», и я на него подсела. Сериал не только с любовью созданная реконструкция классических телесериалов, но ещё и увлекательная история. Элизабет Олсен и Пол Беттани очаровательны и невероятно забавны. Самый ожидаемый мною сериал не разочаровал.

Кристен Лопес, IndieWire

Первые три серии «ВандаВижн» — фантастический творческий эксперимент в формате ситкома, интригующий дебют. Изобретательные методы постановки действительно открывают для Marvel новые рубежи и делают каждый эпизод особенным.

DiscussingFilm

Посмотрел первые три эпизода «ВандаВижн», и мне НРАВИТСЯ, насколько широкий размах берёт Marvel Studios. Причина успеха MCU в бесподобных лидерских качествах Кевина Файги и его готовности идти на риск, как в случае с «ВандаВижн».

Стивен Вайнтрауб, Collider

Возразить критикам или согласиться с ними зрители смогут уже 15 января, когда на потоковом сервисе Disney+ выйдут первый и второй эпизоды сериала.

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