Помехи в «реальности» и камень бесконечности — Disney+ выкатил свежий трейлер сериала «ВандаВижн»

Стриминговый сервис Disney+ продолжает наращивать обороты рекламной кампании «ВандаВижн», который приоткроет для зрителей завесу над Четвёртой фазой MCU. В сети опубликован свежий минутный трейлер с новыми кадрами, презентующий главную музыкальную тему сериала за авторством оскароносных Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса («Холодное сердце»).

К слову, по официальным данным, первый сезон состоит из девяти эпизодов. Многосерийный проект, балансирующий на стыке жанров, расскажет, как Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани) выкарабкивались из искусно выстроенной идиллии семейного ситкома в суровую реальность, где их ждут потрясающие и наверняка пугающие открытия.