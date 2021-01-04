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Как Дуайт попал в «Матрицу» — вырезанная сцена «Офиса», которую никто никогда не видел

С 1 января «Офис» официально покинул Netflix и обосновался на потоковом сервисе Peacock — детище NBCUniversal, которая, собственно, и выпускала культовый ситком. По такому поводу компания решила показать зрителям вырезанную сцену сериала — так называемое «холодное открытие», которое доселе никто не видел.

Смотрим, как Дуайт Шрут в исполнении Рэйна Уилсона попал в «Матрицу»... и предпочёл там остаться:

Сцену посвятили почившему Хью Дэйну, исполнителю роли охранника Хэнка, а конкретно в этой сцене — брата Морфеуса по имени Дорфеус.

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