Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» от Marvel Studios получил точную дату премьеры

В следующем году Marvel Studios выпустит два новых супергеройский сериала. Это будут «Сорвиголова: Заново рождённый» и «Железное сердце». У первого уже появилась точная дата премьеры — 4 марта 2025 года. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+. В проекте уже заявлены два сезона по девять эпизодов.

События «Заново рождённого» должны продолжить сюжетные линии героев сериала «Сорвиголова», выходившего на Netflix. К роли Мэтта Мёрдока вернулся Чарли Кокс, Кингпина — Винсент Д’Онофрио, Ванессы — Айелет Зорер, Карателя — Джон Бернтал, Фогги Нельсона — Элден Хенсон, а Карен Пейдж — Дебора Энн-Уолл.

В 2026-м планируется релиз сериала про Вижна от Marvel Studios. А через три-четыре года может выйти сериал про Нову.

А ещё до премьеры «Заново рождённого» на Disney+ появится второй сезон антологии «Ужастики». В продолжении этого сериала играет звезда «Друзей» Дэвид Швиммер. К сиквелу выходил специальный ролик.