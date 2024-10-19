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Ниган и Мэгги возвращаются в Мёртвый город в тизере второго сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов»

На полях нью-йоркского Comic Con свежий тизер одного из тысячи своих зомби-сериалов показал кабельный канал AMC — вышел второй тизер продолжения «Ходячих мертвецов: Мёртвого города». И у второго сезона одного из ответвлений культовой зомби-драмы даже есть примерная дата возвращения — весна 2025 года.

В свежих эпизодах некогда заклятые-презаклятые враги, а нынче почти союзники Ниган (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн) продолжат воевать с живыми мертвецами и живым злом, установившим свои порядки в постапокалиптическом мегаполисе.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Мёртвый город
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Источник фотографий: Depositphotos

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