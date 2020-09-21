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Первоисточники: www.comicbookmovie.comcomicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Сокол и Зимний солдат»: свежие кадры с Баки Барнсом и приблизительная дата выхода

Вызванный эпидемией COVID-19 карантин вынудил съёмочную команду «Сокола и Зимнего солдата» надолго прервать производство. Оное, как известно, совсем недавно возобновилось, но с прежней даты выхода (пусть и приблизительной) проект давно снялся. Звание первого игрового сериала MCU, стартующего на Disney+, отошло более оперативному проекту «ВандаВижн», чья премьера планируется в декабре. «Сокол и Зимний солдат» перебрались на 2021 год без уточнения месяца.

Велика вероятность, что после завершения съёмок в Джорджии команда во главе с режиссёром Кари Скогланд вернётся-таки в Чехию для досъёмок необходимых сцен. В общем, процесс продакшена и постпродакшена достаточно далёк от завершения, чтобы надеяться на премьеру в этом году. В итоге официальная страница сериала на видеосервисе Disney+ сменила приблизительную дату выхода с 2020-го на 2021 год.

Меж тем съёмки в Атланте в полном разгаре, и оттуда стабильно поступают свежие фото. На этот раз охотникам за контентом удалось застать ночные съёмки экшен-сцены с участием Себастиана Стэна — в экипировке и на мотоцикле.

Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат»
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Сокол и Зимний солдат
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