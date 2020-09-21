Монахиня Джемма Артертон поддаётся соблазну в трейлере мини-сериала «Чёрный нарцисс»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX совместно с британским вещателем BBC презентуют трейлер и промо-арт трёхсерийного психологического триллера «Чёрный нарцисс». Мини-сериал с Джеммой Артертон в главной роли выходит на FX 23 ноября.

Свежая экранизация одноимённого романа Румер Годден рассказывает о католических монахинях, в 30-х годах прошлого века отправившихся в оторванное от мира гималайское селение, дабы основать там школу. Но очень скоро невесты христовы понимают, что их благородная миссия практически неосуществима. В итоге им придётся выбирать — возвращаться на родину или остаться и продолжать начатое, рискуя собственными жизнями.

В мини-сериале, снятом Шарлоттой Брюус Кристенсен по сценарию Аманды Коу также снялись Алессандро Нивола, Эшлинг Франчози, Дайана Ригг, Джим Бродбент и другие.