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Монахиня Джемма Артертон поддаётся соблазну в трейлере мини-сериала «Чёрный нарцисс»

Кабельный канал FX совместно с британским вещателем BBC презентуют трейлер и промо-арт трёхсерийного психологического триллера «Чёрный нарцисс». Мини-сериал с Джеммой Артертон в главной роли выходит на FX 23 ноября.

Свежая экранизация одноимённого романа Румер Годден рассказывает о католических монахинях, в 30-х годах прошлого века отправившихся в оторванное от мира гималайское селение, дабы основать там школу. Но очень скоро невесты христовы понимают, что их благородная миссия практически неосуществима. В итоге им придётся выбирать — возвращаться на родину или остаться и продолжать начатое, рискуя собственными жизнями.

В мини-сериале, снятом Шарлоттой Брюус Кристенсен по сценарию Аманды Коу также снялись Алессандро Нивола, Эшлинг Франчози, Дайана Ригг, Джим Бродбент и другие.

Постеры сериала «Чёрный нарцисс»
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Монахиня Джемма Артертон поддаётся соблазну в трейлере мини-сериала «Чёрный нарцисс»

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