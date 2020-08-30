Тизер «Игры на выживание» с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым сообщил дату выхода сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился свежий тизер приключенческого триллера «Игра на выживание». Премьера 12-серийного проекта с Александрой Бортич, Алексеем Чадовым и Игорем Верником стартует на цифровой платформе Premier уже завтра, 31 августа.

Сериал Карена Оганесяна («Пять невест», «Герой») поведает о команде участников нового экстремального реалити-шоу, разыгрывающего 1 млн евро. У каждого из героев, как водится, есть собственные веские причины добиться главного приза. Отдельные участники публичного соревнования настолько одержимы желанием выиграть, что пойдут на любые жертвы и подлости, только бы обойти остальных на пути к победе.