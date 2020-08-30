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Тизер «Игры на выживание» с Александрой Бортич и Алексеем Чадовым сообщил дату выхода сериала

В сети появился свежий тизер приключенческого триллера «Игра на выживание». Премьера 12-серийного проекта с Александрой Бортич, Алексеем Чадовым и Игорем Верником стартует на цифровой платформе Premier уже завтра, 31 августа.

Сериал Карена Оганесяна («Пять невест», «Герой») поведает о команде участников нового экстремального реалити-шоу, разыгрывающего 1 млн евро. У каждого из героев, как водится, есть собственные веские причины добиться главного приза. Отдельные участники публичного соревнования настолько одержимы желанием выиграть, что пойдут на любые жертвы и подлости, только бы обойти остальных на пути к победе.

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Видео Игра на выживание
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

1 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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