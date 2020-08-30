Телеовощи. Выпуск 355: Санитары Манхэттена

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:31 —
|Новости
|53:00 —
|«Данк или сквозняк?» (Hoops) — 1x01
|01:04:02 —
|«Тед Лассо» — 1x04
|01:21:16 —
|«Страна Лавкрафта» — 1x02
|01:33:07 —
|«Секс в большом городе» — 1x02
|01:58:04 —
|«Лексс» — 4x22 (впечатления Юрия и Льва)
|02:10:42 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x09 (впечатления Юрия и Льва)
|02:20:44 —
|Рубрика «Что там в Lucasfilm?»
|02:36:56 —
|«Пространство» — 4x02 (впечатления Льва)
|02:50:04 —
|«Вавилон 5» — 3x13 (впечатления Юрия)
|02:59:50 —
|«Рим» — 1x08 (впечатления Ларисы)
|03:17:51 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Звёздный путь: Нижние палубы» — 1x03
|10:01 —
|Лев начал смотреть «Братьев Вентура»
|23:10 —
|«Тайный орден» — 1x09—10 (финал сезона)
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