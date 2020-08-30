Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 августа

Netflix закрыл «Видоизменённый углерод» на втором сезоне. Решение было принято ещё несколько месяцев назад.
Дональд Трамп требует верности в трейлере драмы «Правило Коми» о вмешательстве России в президентские выборы США. Премьера запланирована на конец сентября.
Актёр Ноэль Кларк распорядился «исправить» слишком белую съёмочную команду своего нового сериала. Потому что расовое разнообразие в индустрии будущего нужно обеспечивать уже сейчас.
Шоураннер «Сверхъестественного» займётся сериалом по миру «Обители зла». Центральными персонажами истории станут дочери Альберта Вескера.
FOX готовит анимационный комедийный спин-офф «Секретных материалов». Без Малдера и Скалли.
Наркоманка и гениальная шахматистка Аня Тейлор-Джой в тизере психологического триллера «Ход королевы». Netflix презентует мини-сериал в октябре.
Люди воюют с андроидами за будущее человечества в свежем трейлере «Взращённых волками» Ридли Скотта. Фантастический триллер выходит в начале сентября.
Дэвид Теннант — признавшийся маньяк в трейлере британской детективной драмы «Дес». Премьера мини-сериала состоится в сентябре.
HBO снимет научно-фантастический триллер по роману «Сфера» Майкла Крайтона. Исполнительными продюсерами выступают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Мэтт Ривз: многосерийный спин-офф «Бэтмена» предваряет события фильма. Режиссёр рассказал, как будущий сериал будет дополнять полнометражную картину.
Кира Найтли сыграет эмансипированную вдову в сериале «Змей в Эссексе» от Apple TV+. Многосерийная драма основана на одноимённом романе Сары Перри.