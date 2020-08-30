Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 августа

Netflix закрыл «Видоизменённый углерод» на втором сезоне. Решение было принято ещё несколько месяцев назад.

Дональд Трамп требует верности в трейлере драмы «Правило Коми» о вмешательстве России в президентские выборы США. Премьера запланирована на конец сентября.

Актёр Ноэль Кларк распорядился «исправить» слишком белую съёмочную команду своего нового сериала. Потому что расовое разнообразие в индустрии будущего нужно обеспечивать уже сейчас.

Шоураннер «Сверхъестественного» займётся сериалом по миру «Обители зла». Центральными персонажами истории станут дочери Альберта Вескера.

Люди воюют с андроидами за будущее человечества в свежем трейлере «Взращённых волками» Ридли Скотта. Фантастический триллер выходит в начале сентября.

Дэвид Теннант — признавшийся маньяк в трейлере британской детективной драмы «Дес». Премьера мини-сериала состоится в сентябре.

HBO снимет научно-фантастический триллер по роману «Сфера» Майкла Крайтона. Исполнительными продюсерами выступают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Мэтт Ривз: многосерийный спин-офф «Бэтмена» предваряет события фильма. Режиссёр рассказал, как будущий сериал будет дополнять полнометражную картину.