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Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на КГ — главные новости 20–26 июля Видеообзор: Ghost of Tsushima Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли Марго Робби возглавит новых «Пиратов Карибского моря» от сценаристки «Хищных птиц» Тизер сериала «Текст. Реальность»: больше драмы и контента 18+
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 24–30 августа
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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