Дэвид Теннант — признавшийся маньяк в трейлере британской детективной драмы «Дес»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британский телеканал ITV презентовал трейлер трёхсерийного мини-сериала «Дес» (Des), где в образе серийного убийцы Денниса Нильсена блистает талантливейший Дэвид Теннант («Джессика Джонс», «Благие знамения»). Точной даты выхода у проекта пока нет, но известно, что премьера состоится в сентябре.

В основу детективной драмы легла книга Брайана Мастерса Killing For Company. Работая над произведением, автор попытался проникнуть в мысли маньяка, с 1978-го по 1983 год убившего 15 мужчин и подростков. Сюжет представляет собой историю ареста и суда глазами трёх непосредственно причастных к процессу человек.

В мини-сериале также играют Джейсон Уоткинс, которому досталась роль автора книги Мастерса, и Дэниел Мэйс — он играет старшего детектива-инспектора Питера Джея. Сценарий написали Люк Нил и Келли Джонс.